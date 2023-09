Liseuses : 10 conseils pour bien acheter en 2023

En cette rentrée, je republie ce billet en l'actualisant. Comme vous l'observez depuis quelques années, malgré la fréquence ralentie de mes posts, mon intérêt pour les liseuses ne faibli pas au fil des années. La lecture numérique représente désormais les 3/4 de mes lectures, j'ai refait un petit point récemment sur l'année écoulée. Exclusivement sur liseuse.



Je ne reviendrais pas trop sur le sempiternel débat liseuses/tablettes/smartphones. Il semble désormais derrière nous. Les lecteurs ont bien compris. Les liseuses et les tablettes sont maintenant présentes dans nos usages de lecture, bien que depuis quelques années les tablettes semblent en net recul, elles ne sont pas forcément pas renouvelées; les ordinateurs hybrides sont en pleine ascension. Et puis les inévitables smartphones pour beaucoup bien sûr, les couteaux-suisses avec les applications dédiées. Les premiers smartphones dépliables apparaissent. Depuis plusieurs années les grandes enseignes les proposent les unes et les autres, chacun a pu les prendre en main et comprendre les différences.

Si vous êtes gros lecteur, vous comprendrez sans doute rapidement que ce sont les liseuses sans rétro-éclairage qui procurent toujours et de très loin le plus de confort de lecture en toutes circonstances, que ce soit mobilité, autonomie, plein air et confort/fatigue visuelle.



Si vous avez compris qu'une liseuse est bien la "machine à lire" qu'il vous faut, laquelle choisir?

L'offre est importante, pas moins de 14 modèles disponibles en France chez 3 acteurs différents. Tous renouvellent régulièrement leurs gammes: Amazon(4), Kobo/Fnac(6) et Vivlio/ PocketBook(4).

La marque Bookeen a été racheté l'année passée par Vivlio et se consacre désormais aux bloc-notes numériques haut-de-gamme.



10 thèmes repérés pour vous donner mon propre sentiment:

la marque: la technologie des liseuses est mature aujourd'hui, tous les modèles proposés par les trois marques sont robustes et éprouvés. Chez tous, efforts de design, de matières, d'ergonomie. Les petits problèmes de qualité ont été gommés peu à peu avec les nouveaux modèles et les mises à jour des firmware. Chaque marque propose des modèles avec la dernière technologie d'encre électronique au meilleur contraste, eInk Carta. Seul Amazon propose un environnement fermé avec des livres achetés au seul format d'Amazon. Il avait annoncé l'année dernière une ouverture vers l'ePub, c'est une plaisanterie, vous devrez passer obligatoirement par le serveur Amazon. Bref, toujours aucune polyvalence chez Amazon, exit les libraires, je déconseille. C'est un abonnement, les livres ne seront jamais à vous.



le prix: un argument important pour ceux qui ne lisent pas trop, moins si vous êtes gros lecteur, vous amortirez votre choix rapidement. La fourchette est large entre 99€ et près de 400€ pour de grands modèles avec des utilisations semi-professionnelles. A mon avis, au-delà d'une quinzaine de livres par an, l'amortissement d'une liseuse est bien réel. Ne pas hésiter à regarder autour de 200/250€, cela vaut la peine pour un appareil que vous garderez longtemps, vous verrez. 5, 8, jusqu'à 10 ans quand j'interroge les lecteurs autour de moi. Pas trop d' obsolescence, les liseuses font bien le job. Et c royez-moi, on observe bien souvent que l'acquisition d'une liseuse provoque rapidement des lectures en plus.



la taille de l'écran: les modèles 5 pouces compacts ont été abandonnés, c'est bien dommage, ils reviendront peut-être, complémentaires de nos écrans de smartphones, qui sait. Les modèles 6 et 6.8 pouces sont désormais les standards du marché. Pour les personnes souhaitant une mise en page plus grande (équivalente à un livre de poche) et avec un usage un peu moins nomade, je conseille de regarder attentivement les modèles un peu plus grands, 7.8 et 8 pouces. Ils apportent un vrai confort de lecture en plus, vous verrez. Pour PDF et BD/mangas, pas forcément un argument, tant les liseuses se révèlent assez décevante pour l'un et l'autre (hormis les très grands modèles bien sûr). Les amateurs, optez pour tablettes. Les liseuses, des machines à lire des romans/ essais au format ePub, ne pas oublier, c'est l'essentiel.

attendre la couleur?: j'ai répondu dans l'item précédent. Si vous voulez la couleur, pour l'instant ce sont les smartphones, tablettes et ordinateurs, avec l'inconfort d'une lecture immersive dans la durée que l'on connait tous. Un seul modèle eInk couleur chez Vivlio/PocketBook, encore un peu juste au niveau des contrastes, allez l'essayer par curiosité. La technologie sera réellement mature dans quelques années encore, patience.



l'éclairage intégré: Il est présent maintenant partout en standard. Si vous souhaitez lire le soir dans votre lit sans lampe de chevet, forcément indispensable. J'avoue que depuis quelques années je l'utilise de plus en plus, surtout dans les couleurs chaudes, un réglage que je vous conseille.



le catalogue et l'écosystème: voir le premier point. L'offre de livres numériques en France est la même partout, le prix est le même partout garanti par la loi. Si vous souhaitez absolument acheter directement sur votre appareil, tous le propose, Amazon, Kobo et Vivlio/PocketBook (avec Decitre et Cultura). Cependant, je vous conseille d'acheter depuis votre ordinateur pour gérer votre bibliothèque personnelle. Comme dans le cas de la gestion de votre musique en MP3, télécharger rapidement avec un cable usb, c'est très pratique, bien plus efficace pour gérer l'ensemble de sa bibliothèque et échanger des livres en famille ou avec des amis quand cela est possible sans DRM. 228 éditeurs en proposent à ce jour, la liste

A signaler aussi, le prêt numérique en bibliothèque qui commence à se développer dans de nombreuses villes en France. Vous pourrez lire gratuitement sur toutes les liseuses, exception faite de celle d'Amazon toujours du fait de son propre format. Il y a aussi une excellente offre de livres gratuits du domaine public, c'est ici

le wifi/3G: wifi sur tous les modèles bien sûr, pour mettre à jour, acheter, mais aussi pourquoi pas accéder à des clouds personnels (Dropbox, PCloud, etc.) pour récupérer ses livres dans sa bibliothèque et s'éviter les cartes SD. Avec l'accès par ses favoris, cela marche très bien. Seul Amazon propose un modèle 3G en France. Intéressant si vous êtes sans aucun accès wifi autour de vous. Bien cher, sans grand intérêt dans les autres cas.

l'aspect pratique: lire chez soi ou en mobilité? Un point très important à l'usage. Quand lisez-vous le plus, transports, chez vous, week-end, vacances pépère, vacances à crapahuter? En transport, la taille et la légèreté sont des éléments très importants surtout pour les hommes qui ne disposent pas de grands sacs à mains. Chez soi, on pourra tout à fait privilégier des grands formats. Tout à fait comme la pratique de livres en grands formats ou au format de poche. Ne pas hésiter non plus à investir dans une pochette qui les protègent bien en déplacement. Protégez-les, vous les garderez longtemps, longtemps.



les autres usages que la lecture: pour moi très secondaire. Même si beaucoup vous proposent un écosystème avec des contenus que vous pouvez récupérer sur le web, des fonctionnalités que vous oublierez vite. L'audio reste l'exception et se développe sur de plus en plus de modèles. Mais nous avons déjà tout ce qu'il faut avec smartphone et oreillettes. A retenir que les liseuses sont des machines à lire.