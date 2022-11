Tout juste un mois avant Noël, je commence à voir les traditionnelles annonces pour la liseuse sous le sapin. Avec la fête des mères, les vacances d'été, c'est évidemment un moment important de l'année pour les fabricants et tous leurs petits suiveurs opportunistes à l'affût de quelques maigres sous. Quinze années de liseuses et de lectures pratiquement quotidiennes m'autorise un billet là-dessus. En ces temps de réflexions autour de nos bidules électroniques et de leur utilisation, la liseuse de Noël est-elle une bonne idée ?



Si vous en avez déjà une et songez à un remplacement, menez une réflexion autour de vos lectures de l'année, voir des années précédentes. Indispensable? L'avez-vous vraiment "amortie" ? Les articles autour de l'environnement que j'ai recensé depuis des années sur le sujet donnent un réel impact écologique au-delà de 60/80 livres imprimés "remplacés". Allez, une centaine de livres, vous serez dans les clous sans scrupules. L'avantage d'une liseuse, c'est qu'elle dure longtemps, très longtemps, bien au-delà de nos autres bidules. Pour les liseuses, c'est je pense plus de 5 ans, 6/8 ans même si vous en prenez soin, évidemment sans casse. Soit des moyennes entre 12 et 16 livres par an. Vous entrez bien entendu dans la catégorie de grands lecteurs fixée désormais à 20 livres par an, imprimés et numériques confondus. Un chiffre de 20 livres annuel toujours comme bascule imprimé/ numérique, récemment confirmé par l'ADEME.



Si vous n'avez pas encore de liseuse, le réflexion sera la même. Bien se dire qu'une liseuse est une machine à lire, uniquement cet usage au contraire de tablettes ou smartphones. Si vous êtes un moyen lecteur, voire occasionnel pour les seules vacances, oubliez la liseuse, elle prendra vite la poussière. Par contre, si vous êtes un grand lecteur, posez-vous bien la question de votre appétence à migrer une partie de vos lectures en mode numérique; le rapport avec votre bibliothèque me semble important, êtes-vous prêt à la passer pour partie sous forme dématérialisée ?

Les deux modèles de liseuses que j'ai par-devers moi au quotidien (6 et 7.8 pouces) sont respectivement de 8 et 4 ans. Elles fonctionnent parfaitement bien, ce sont des appareils qui durent longtemps, les batteries notamment. J'en ai beaucoup d'autres dans les cartons, j'en ai donné plusieurs autour de moi à des proches au fil des années, sans problème particulier.



Depuis des années, je lutte aussi sur le trop-plein de livres sur mes étagères chez moi, privilégiant de plus en plus des livres que je désire vraiment garder, me délester de livres que je n'ai finalement pas lus, ne lirais ou ne relirais sans doute jamais. Le format numérique a très fortement influé sur cet aspect, l'amplifiant encore avec des livres que j'aurais sûrement gardé mais que je relirais désormais demain sur mes liseuses. Garder 1500, 1000, 500, moins? C'est mon problème, pas encore tranché...



Bref, autant d'éléments de réflexion à mener pour vous. Comment envisagez-vous vos lectures demain, par rapport à vos envies, votre mobilité, votre bibliothèque, votre espace intérieur. Bien plus pour un cadeau à quelqu'un de proche, essayez de vraiment sonder la question pour ne pas faire un flop, ce ne serait pas un très beau cadeau finalement à faire.



Seul remplacement que je vous concède si vous avez déjà une liseuse et que vous l'utilisez régulièrement ce serait d'opter pour un grand modèle plus confortable. Sincèrement je pense que vous ne le regretterez pas dans la durée. L'occasion peut-être de transmettre votre précédent modèle à un proche, qui se demande si une liseuse est fait pour lui ou pour elle. Si vous hésitez, c'est peut-être aussi l'occasion de regarder sur le marché de l'occasion, bon pour la planète et votre porte-monnaie, même choix que du côté de l'imprimé. L'effort ultime ne serait-il pas la fréquentation des bibliothèques pour les imprimés et l'offre numérique quand elle est proposée?



Ravi d'avoir vos témoignages sur ces questions...